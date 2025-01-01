Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Sondermüll

SAT.1Staffel 9Folge 40
Sondermüll

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 40: Sondermüll

22 Min.Ab 12

Müllmann Guido Günnewich macht eines Nachts eine grausame Entdeckung: Er filmt mit seinem Handy, wie ein Unbekannter eine Leiche auf der Deponie vergräbt. Nur einen Monat nach der Aufnahme ist er tot. Ist Günnewich sein heimlich gefilmtes Video zum Verhängnis geworden oder steckt ein gänzlich anderes Motiv hinter der Tat?

SAT.1
