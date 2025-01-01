Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 40: Sondermüll
22 Min.Ab 12
Müllmann Guido Günnewich macht eines Nachts eine grausame Entdeckung: Er filmt mit seinem Handy, wie ein Unbekannter eine Leiche auf der Deponie vergräbt. Nur einen Monat nach der Aufnahme ist er tot. Ist Günnewich sein heimlich gefilmtes Video zum Verhängnis geworden oder steckt ein gänzlich anderes Motiv hinter der Tat?
