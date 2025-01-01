Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Heimfahrt ohne Wiederkehr

SAT.1Staffel 9Folge 43
Heimfahrt ohne Wiederkehr

Heimfahrt ohne WiederkehrJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 43: Heimfahrt ohne Wiederkehr

22 Min.Ab 12

Diskonacht mit Folgen: Daniela Meier feiert ausgelassen mit ihren Freunden. Doch dann verläuft der Abend anders als geplant. Die junge Frau wird tot am Ufer der Ruhr aufgefunden. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare auf mehr als nur ein dunkles Geheimnis ...

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

