Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod im Spiegel

SAT.1Staffel 9Folge 52
Folge 52: Tod im Spiegel

22 Min.Ab 12

Sport ist Mord: Während ihres Fitnesstrainings wird die 33-jährige Andrea Michels brutal mit einer Hantel erschlagen. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf. Doch bevor sie Jagd auf den eiskalten Killer machen, müssen sie erst einem Heiratsschwindler das Handwerk legen ...

