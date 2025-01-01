Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 63: Spuren der Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Carlos Schmitte wird erschlagen neben Bahngleisen gefunden. Der Tatort sieht aus, als wäre er professionell von der Polizei gesichert worden - die Spurensicherung war allerdings noch nicht vor Ort. Niedrig und Kuhnt finden heraus, dass Schmitte ein verurteilter Vergewaltiger war, der vor kurzem aus einer forensischen Klinik entlassen wurde. Sein Opfer Tatjana Dietrich nahm sich nach der Tat das Leben. Kann Schmittes Ehefrau zur Aufklärung des Mordes an ihrem Mann beitragen?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1