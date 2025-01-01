Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 65: Wo die Liebe hinfällt
23 Min.Ab 12
Der 48-jährige Ulrich Jung ist schwer verliebt in seine 30 Jahre jüngere Freundin Chantal. Als er sie mit einem Heiratsantrag überrascht, wartet ein böses Erwachen auf ihn - nur zwei Tage nach seinem Antrag wird er erstochen in seiner Wohnung aufgefunden. Steckt hinter dem Motiv des Täters Eifersucht oder wollte er mit dem Mord die Hochzeit des ungleichen Paares verhindern?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1