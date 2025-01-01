Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 68: Ein Stück vom Glück
22 Min.Ab 12
Geld macht nicht glücklich. Das musste das Ehepaar Jansen nach seinem Gewinn über 500.000 Euro bitter erfahren. Nur kurz, nachdem eine Zeitung darüber berichtet hatte, wurden die Jansens brutal ermordet. Ging es dem Täter tatsächlich um das Geld oder hatte er ein anderes Motiv? Die Kommissare finden heraus, dass die Jansens ein dunkles Geheimnis hatten ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
