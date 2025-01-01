Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 80: Verlorene Hoffnung
22 Min.Ab 12
Verliebt, verlobt und tot! Sehnsüchtig wartet Mike auf den Heiratsantrag seiner geliebten Stefanie, doch im romantisch geschmückten Hotelzimmer stirbt er einen qualvollen Vergiftungstod. Den Kommissaren stellt sich die Frage, wer dem smarten Playboy statt der ewigen Liebe einen grausamen Tod wünschte?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1