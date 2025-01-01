Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 91: Bis zur letzten Locke
22 Min.Ab 12
Rendezvous mit dem Tod: Für die attraktive Bettina Müller endet das Blind Date mit einer Internetbekanntschaft tödlich. Haben es die Kommissare mit einem Serienmörder zu tun? Denn auch die Ermittlerin Katrin Becker sucht ihr privates Glück im Netz und bringt sich, ohne es zu merken, in Lebensgefahr ...
