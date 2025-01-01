Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bis zur letzten Locke

SAT.1Staffel 9Folge 91
Bis zur letzten Locke

Bis zur letzten LockeJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 91: Bis zur letzten Locke

22 Min.Ab 12

Rendezvous mit dem Tod: Für die attraktive Bettina Müller endet das Blind Date mit einer Internetbekanntschaft tödlich. Haben es die Kommissare mit einem Serienmörder zu tun? Denn auch die Ermittlerin Katrin Becker sucht ihr privates Glück im Netz und bringt sich, ohne es zu merken, in Lebensgefahr ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen