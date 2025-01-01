Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 98: Scherbenhaufen
22 Min.Ab 12
Scherben bringen Pech! Nur durch Zufall wird die Leiche des Breakdancers Robin Lehmann gefunden. Das rätselhafte Verbrechen wirft eine Vielzahl von Fragen auf. Während sich die Kommissare mit verkrachten Existenzen und halbstarken Haudegen herumschlagen, erfahren sie eine Menge über die düstere Vergangenheit des Opfers.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1