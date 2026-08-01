Die Zwei-Milliarden-AppJetzt kostenlos streamen
Night Court
Folge 13: Die Zwei-Milliarden-App
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Dan möchte das Team davon überzeugen, in eine neue App zu investieren. Abby findet heraus, dass der Entwickler namens Brock vor einigen Jahren Anleger betrogen hat und versucht, dies zu verhindern. Aufgrund einer versiegelten Akte darf sie jedoch nicht über Brocks Vergangenheit sprechen. Dan lässt sich jedoch nicht beirren und plant eine Investorenparty ...
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen