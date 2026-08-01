Night Court
Folge 14: Abby und Gabby
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Neils Schwärmerei für Abby nervt Olivia. Als Neils Highschool-Liebe Gabby auftaucht, beschließen Olivia und Abby, die beiden zu verkuppeln. Erst als Abby Neil klarmacht, dass sie bald heiraten wird, lädt er Gabby zu einem Date ein - aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Gurgs macht sich indes Vorwürfe, weil Dans Anzug ruiniert wurde, und wird zu seinem Bodyguard. Sie übertreibt es allerdings mit dem Beschützen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Night Court
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen