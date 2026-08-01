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Night Court

Abby und Gabby

ProSiebenStaffel 1Folge 14vom 01.08.2026
Abby und Gabby

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Night Court

Folge 14: Abby und Gabby

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Neils Schwärmerei für Abby nervt Olivia. Als Neils Highschool-Liebe Gabby auftaucht, beschließen Olivia und Abby, die beiden zu verkuppeln. Erst als Abby Neil klarmacht, dass sie bald heiraten wird, lädt er Gabby zu einem Date ein - aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Gurgs macht sich indes Vorwürfe, weil Dans Anzug ruiniert wurde, und wird zu seinem Bodyguard. Sie übertreibt es allerdings mit dem Beschützen.

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