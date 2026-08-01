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Night Court

Der ehrenwerte Richter Fielding (1)

ProSiebenStaffel 1Folge 15vom 01.08.2026
Der ehrenwerte Richter Fielding (1)

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Night Court

Folge 15: Der ehrenwerte Richter Fielding (1)

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Dan überrascht das Team mit der Nachricht, dass er Richter in Louisiana wird. Abby möchte eine Abschiedsparty schmeißen, muss jedoch Louise helfen, ihren Freund Elmer aus dem Pflegeheim zu holen, sodass Rand die Party allein plant. Gurgs versucht, eine Fortbildungsprüfung zu bestehen, aber ihre Prüfungsangst steht ihr im Weg.

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