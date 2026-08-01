Der ehrenwerte Richter Fielding (2)Jetzt kostenlos streamen
Night Court
Folge 16: Der ehrenwerte Richter Fielding (2)
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Dan lässt sich breitschlagen, Abby zu vertreten, um Jeff Dewitts Versuch, sie aus dem Richteramt zu drängen, zu unterbinden. Während Dan plant, Louise Johnson als Schuldige darzustellen, setzt Abby alles daran, dies zu verhindern ...
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen