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Night Court

Die Fake-Romanze

ProSiebenStaffel 1Folge 9vom 25.07.2026
Die Fake-Romanze

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Night Court

Folge 9: Die Fake-Romanze

21 Min.Folge vom 25.07.2026Ab 6

Abbys Lieblings-Podcasterin Remecca Monte-Pulciano tritt als Zeugin vor Gericht auf. Abby möchte die Gelegenheit nutzen, die Arbeit des Nachtgerichts als Inspiration für ihren Podcast zu verwenden. Leider läuft der Plan jedoch komplett aus dem Ruder. Olivia und Neil hingegen versuchen, Remeccas Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und inszenieren eine Büroromanze.

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