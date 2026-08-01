Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Night Court

Der Wunschzettel

ProSiebenStaffel 2Folge 1vom 01.08.2026
Der Wunschzettel

Der WunschzettelJetzt kostenlos streamen

Night Court

Folge 1: Der Wunschzettel

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Weihnachten steht vor der Tür. Abby möchte der kleinen Virginia helfen, deren Wunschzettel in der Cafeteria verloren gegangen ist, in der sich etwa 30 Weihnachtsmänner aufhalten. Gurgs versucht, ein besonderes Geschenk für Dan zu organisieren: eine Videobotschaft von Kareem Abdul-Jabbar. Plötzlich steht Kareem tatsächlich persönlich vor ihr. Olivia muss indes auf eine Zeugin aufpassen, die sich für den Geist der gegenwärtigen Weihnacht hält.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Night Court
ProSieben
Night Court

Night Court

Alle 2 Staffeln und Folgen