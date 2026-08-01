Night Court
Folge 1: Der Wunschzettel
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Weihnachten steht vor der Tür. Abby möchte der kleinen Virginia helfen, deren Wunschzettel in der Cafeteria verloren gegangen ist, in der sich etwa 30 Weihnachtsmänner aufhalten. Gurgs versucht, ein besonderes Geschenk für Dan zu organisieren: eine Videobotschaft von Kareem Abdul-Jabbar. Plötzlich steht Kareem tatsächlich persönlich vor ihr. Olivia muss indes auf eine Zeugin aufpassen, die sich für den Geist der gegenwärtigen Weihnacht hält.
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Night Court
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen