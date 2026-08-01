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Night Court

Die Roz-Affäre

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 01.08.2026
Die Roz-Affäre

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Night Court

Folge 2: Die Roz-Affäre

21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Nachdem Dan in Louisiana die ehemalige Gerichtsdienerin Roz getroffen hat, möchte er ihr bei einem Fall helfen. Roz arbeitet mittlerweile als Privatdetektivin und benötigt Dans Unterstützung. Es geht um Loretta, eine Anwältin aus New York, die angeblich eine Affäre hat. Dan ermittelt kurzerhand undercover, wird jedoch verhaftet und landet vor Gericht ...

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