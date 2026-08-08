Night Court
Folge 5: Die Gurkentruppe
21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Abby erfährt, dass ihr Ex Rand eine Neue hat, und hadert mit ihren Entscheidungen. Währenddessen geraten Dan und Flobert in Gurgs' Visier, die ihre ungesunde Ernährung nicht länger tolerieren will und sie zu einem Arztbesuch überreden möchte. Olivia schwebt indes auf Wolke sieben, denn sie verliebt sich Hals über Kopf in Anwalt Pellino. Doch das junge Glück wird getrübt, als Pellinos eifersüchtiger Geschäftspartner immer dann auftaucht, wenn die beiden ungestört sein wollen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen