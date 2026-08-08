Catwoman und der KlingoneJetzt kostenlos streamen
Night Court
Folge 6: Catwoman und der Klingone
21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Die New Yorker Comic Con sorgt im Gericht für Chaos. Abby trifft ihre Jugendfreundin Heather wieder, merkt jedoch schnell, dass sie Heather eigentlich gar nicht mehr mag. Wyatt hat geplant, als cooler Morpheus zur Messe zu gehen, muss jedoch aus privaten Gründen umdisponieren und schlüpft in ein Paw-Patrol-Kostüm. Dan trifft indes auf Julianne, der er tunlichst aus dem Weg gehen wollte. Um nicht erkannt zu werden, verkleidet er sich kurzerhand als Klingone.
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Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen