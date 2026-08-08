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Night Court

Abby und der Modezar

ProSiebenStaffel 2Folge 7vom 08.08.2026
Abby und der Modezar

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Night Court

Folge 7: Abby und der Modezar

21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Während der New Yorker Fashion Week ist auch im Gericht einiges los. Abby lernt nach einigen erfolglosen Dates den Modedesigner Martini kennen, der so hingerissen von ihr ist, dass er nach einer gemeinsamen Nacht für sie eine besondere Robe entwirft. Dan übernimmt indessen die Verteidigung der Modeexpertin Erika Ellis. Sie ist angeklagt, weil sie einen Pfau angegriffen hat.

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