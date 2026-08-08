Night Court
Folge 7: Abby und der Modezar
21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Während der New Yorker Fashion Week ist auch im Gericht einiges los. Abby lernt nach einigen erfolglosen Dates den Modedesigner Martini kennen, der so hingerissen von ihr ist, dass er nach einer gemeinsamen Nacht für sie eine besondere Robe entwirft. Dan übernimmt indessen die Verteidigung der Modeexpertin Erika Ellis. Sie ist angeklagt, weil sie einen Pfau angegriffen hat.
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Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen