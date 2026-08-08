Night Court
Folge 8: Der Broadway-Traum
21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6
Sy Hoffman, ein Broadway-Produzent, landet vor Gericht. Gurgs ist ein großer Fan von ihm, Dan hingegen hasst ihn. Sy verspricht Gurgs, dass sie bei ihm vorsingen darf, wenn Dan ihn verteidigt. Olivia hingegen hadert mit dem Tod eines Portiers, der ihr eine falsche Adresse in einem Nobelviertel ermöglicht hatte. Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, auf dessen Beerdigung aufzutauchen, um einen neuen Portier für eine falsche Adresse zu finden.
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen