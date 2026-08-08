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Night Court

Der Broadway-Traum

ProSiebenStaffel 2Folge 8vom 08.08.2026
Der Broadway-Traum

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Night Court

Folge 8: Der Broadway-Traum

21 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 6

Sy Hoffman, ein Broadway-Produzent, landet vor Gericht. Gurgs ist ein großer Fan von ihm, Dan hingegen hasst ihn. Sy verspricht Gurgs, dass sie bei ihm vorsingen darf, wenn Dan ihn verteidigt. Olivia hingegen hadert mit dem Tod eines Portiers, der ihr eine falsche Adresse in einem Nobelviertel ermöglicht hatte. Dabei schreckt sie auch nicht davor zurück, auf dessen Beerdigung aufzutauchen, um einen neuen Portier für eine falsche Adresse zu finden.

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