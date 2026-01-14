Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 10: Anekas Brosche
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Patrasch soll Holz sammeln gehen, und Aneka begleitet ihn. Beim Spielen verliert sie ihre Brosche. Niklaas findet sie wieder. Zusammen besuchen die beiden den Holzfäller Michel und haben viel Spaß. Das aber sieht Anekas Vater gar nicht gerne. Er ist gegen die Freundschft seiner Tochter mit Niklaas.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6