Anekas Brosche

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Patrasch soll Holz sammeln gehen, und Aneka begleitet ihn. Beim Spielen verliert sie ihre Brosche. Niklaas findet sie wieder. Zusammen besuchen die beiden den Holzfäller Michel und haben viel Spaß. Das aber sieht Anekas Vater gar nicht gerne. Er ist gegen die Freundschft seiner Tochter mit Niklaas.

Studio 100 International
