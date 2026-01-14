Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 11: Elenas Tulpenfeld
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Großvater und Niklaas kehren aus Antwerpen zurück. Zu Hause wartet schon der Verwalter Hanse auf sie, um die Miete zu kassieren. Wütend behauptet er, Niklaas Hund Patrasch habe das Tulpenfeld verwüstet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6