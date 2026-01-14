Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 14: Der Wunschtraum
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der Großvater ist auf dem Weg in die Stadt. Dabei unterhält er sich mit einigen Nachbarn über die Zukunft seines Enkels. Bauer oder Holzfäller soll er werden. Niklaas gefällt das gar nicht. Er will Maler werden.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6