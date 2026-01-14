Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Das alte Rechnungsbuch

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 15vom 14.01.2026
Das alte Rechnungsbuch

Das alte RechnungsbuchJetzt kostenlos streamen

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Folge 15: Das alte Rechnungsbuch

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Niklaas hat festgestellt, dass er mit Holzkohle zeichnen kann. Aneka ist begeistert. Sie läuft nach Hause, um Papier zu holen und nimmt ein Kontobuch ihres Vaters. Als sie es zurückbringt, fehlt eine wichtige Seite. Der Verdacht fällt auf Niklas.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niklaas, ein Junge aus Flandern
Studio 100 International
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Alle 1 Staffeln und Folgen