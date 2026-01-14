Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Folge 16: Das erste selbstverdiente Geld

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

In der Stadt sieht Niklaas ein Geschäft für Zeichenmaterial. Aber woher soll er zehn Cent für ein Skizzenbuch nehmen? In harter Arbeit verdient er sich das Geld und kauft sich davon ein Skizzenbuch und zwei Bleistifte.

