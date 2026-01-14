Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 2: Im Wald mit Aneka
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Großvater Jehan bringt heute die Milch alleine in die Stadt. Niklaas und Aneka wollen Erdbeeren sammeln. Als ein Gewitter aufkommt, suchen beide Schutz bei Michel, einem Holzfäller. Unterdessen machen sich Anekas Eltern große Sorgen um den Verbleib ihrer Tochter.
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6