Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 23vom 14.01.2026
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Aneka feiert ihren Geburtstag. Selbstverständlich ist auch Niklaas eingeladen. Die Freunde spielen und dabei geht eine kostbare Vase zu Bruch. Sofort wird die Feier beendet. Später bittet Aneka Niklaas, sie zu zeichnen. Schnell ist der Ärger vergessen.

