Niklaas, ein Junge aus Flandern

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Folge 24: Das Bild von Aneka

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Niklaas hilft Anekas Vater bei der Heuernte. Als er schließlich von seinem Großvater abgelöst wird, kann er endlich mit der Zeichnung von Aneka beginnen. Anekas Vater will Niklaas mit einer Münze belohnen, was dieser jedoch ablehnt.

