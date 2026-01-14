Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Antwerpen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Folge 3: In Antwerpen

26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Vor der Kathedrale in Antwerpen sieht Niklaas einen Maler und läßt sich von ihm in die Kunst des Malens einweihen. Abends vor dem Einschlafen denkt er über seine Erlebnisse in der Stadt nach. Vor allem der arme Hund geht ihm dabei nicht mehr aus dem Kopf.

