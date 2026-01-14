Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
Folge 32: Die große Eiche

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Niklaas will im Wald eine mächtige Eiche fällen. Dabei ertappt er Hanse bei der unerlaubten Jagd. Als Großvater Jehan mitbekommt, dass Georg und Paul ihrem Freund beim Holzsammeln helfen, kommt es zu einem Missverständnis.

Studio 100 International
