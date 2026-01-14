Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 36vom 14.01.2026
25 Min.
Ab 6

Es war ein großer Fehler, Niklaas nicht zu Aneka zu lassen, denn es geht ihr immer schlechter. Schließlich kommt sie nach Hause. Der Arzt ordnet an, dass Niklaas sie besuchen soll, denn das sei die beste Medizin für sie.

