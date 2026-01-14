Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 36: Die allerbeste Medizin
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Es war ein großer Fehler, Niklaas nicht zu Aneka zu lassen, denn es geht ihr immer schlechter. Schließlich kommt sie nach Hause. Der Arzt ordnet an, dass Niklaas sie besuchen soll, denn das sei die beste Medizin für sie.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
