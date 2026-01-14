Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Der lange, vertraute Weg

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 41vom 14.01.2026
Der lange, vertraute Weg

Der lange, vertraute WegJetzt kostenlos streamen

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Folge 41: Der lange, vertraute Weg

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Großvater muss nach einem Schwächeanfall das Bett hüten. Deshalb übernimmt Niklaas alle Arbeiten im Haus. Auf diesem Grund kommt er nicht mehr zum Üben für den Wettbewerb. Doch Jehan erholt sich wieder und alles scheint in bester Ordnung zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niklaas, ein Junge aus Flandern
Studio 100 International
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Alle 1 Staffeln und Folgen