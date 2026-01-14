Ein Geschenk für GroßvaterJetzt kostenlos streamen
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 44: Ein Geschenk für Großvater
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Niklaas hat gut gearbeitet und erhält seinen ersten Lohn. Er kauft davon ein großes Stück Fleisch und kocht eine gute Suppe für den Großvater. Dieser ist sehr gerührt. Er sagt dem Jungen, dass er Bescheid weiß über den Hafenjob und lobt ihn. Schließlich stirbt Jehan in den Armen seines fassungslosen Enkels.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6