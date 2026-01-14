Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 45: Niklaas ist allein
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach dem Tod seines Großvaters geht Niklaas mit Patrasch auf den Friedhof. Eigentlich ist Anekas Geburtstag und sie wartet vergeblich auf ihren Freund. Schließlich erfährt sie, was geschehen ist und trifft Niklaas am Grab des Großvaters.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6