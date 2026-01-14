Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Großvaters Gesicht

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
Großvaters Gesicht

Großvaters GesichtJetzt kostenlos streamen

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Folge 46: Großvaters Gesicht

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nun ist Niklaas mit Patrasch und Blacky allein im Haus. Onkel Michel erfährt von Aneka, dass Jehan gestorben ist, und er möchte den Jungen zu sich nehmen. Niklaas aber weiß jetzt, dass er seinen Großvater zeichnen muss, und so lange will er noch in der alten Umgebung bleiben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niklaas, ein Junge aus Flandern
Studio 100 International
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Niklaas, ein Junge aus Flandern

Alle 1 Staffeln und Folgen