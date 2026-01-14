Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 48vom 14.01.2026
Folge 48: Im Stich gelassen

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Dorfbewohner sind gegen Niklaas, der nun auch noch seine Arbeit verliert. Selbst Aneka darf er nicht wiedersehen. Sein einziger Trost sind die Gedanken an den Großvater und seine wirklichen Freunde Onkel Michel und Tante Noulette. Mit neuem Mut malt er sein Bild.

