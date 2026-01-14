Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niklaas, ein Junge aus Flandern

Das Bild ist fertig

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 49vom 14.01.2026
Folge 49: Das Bild ist fertig

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Endlich ist das Bild für den Wettbewerb fertig. Niklaas geht mit Paul nach Antwerpen, um es im Stadthaus abzuliefern. Wieder zu Hause, erwartet ihn Onkel Michel, der ihn zu sich holen will. Niklaas will aber erst das Resultat des Wettbewerbs abwarten.

Studio 100 International
