Ein Traum geht in Erfüllung
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 52: Ein Traum geht in Erfüllung
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Patrasch macht sich auf die Suche nach Niklaas, der einen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Nun suchen alle den vermissten Jungen, dem so viel Unrecht angetan wurde. Patrasch findet ihn schließlich in der Kathedrale von Antwerpen, wo Niklaas einen wunderschönen Traum hat.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6