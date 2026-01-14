Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 6: Kopf hoch, Patrasch
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Niklaas hat dem Großvater geholfen. Nun sucht er nach Patrasch, der zusammengebrochen ist und vom Eisenhändler zum Sterben liegengelassen wurde. Auf seinem Heimweg findet Niklaas den Hund und nimmt ihn mit nach Hause.
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6