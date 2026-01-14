Niklaas rettet seinen FreundJetzt kostenlos streamen
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Folge 7: Niklaas rettet seinen Freund
26 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Patrasch ist sehr krank. Niklaas gibt dem Tier etwas Medizin, aber dem Hund geht es immer schlechter. Jehan kommt vorbei und bringt Fleisch mit. Daraus kochen sie eine Suppe für Patrasch. Und siehe da, ein kleines Wunder geschieht: Patrasch frisst wieder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niklaas, ein Junge aus Flandern
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6