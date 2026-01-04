Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

HGTVStaffel 1Folge 1vom 04.01.2026
45 Min.Folge vom 04.01.2026

Jenn verwandelt ein enges 60er-Jahre-Haus in einen offenen Wohnraum, der einer größeren Familie gerecht wird. Mit einem modernen, organischen Design schafft sie Struktur und Leichtigkeit, ohne Wände einreißen zu müssen.

HGTV
