HGTVFolge vom 11.01.2026
Folge vom 11.01.2026: Abschied von den 90ern

44 Min.Folge vom 11.01.2026

Ein Paar findet nach Jahren endlich Zeit für die Renovierung, doch unterschiedliche Vorstellungen sorgen schnell für Spannung. Jenn versucht, ihre traditionelle und zugleich entspannte Stilrichtung umzusetzen, während der Streit um Porzellanflächen zeigt, wie viel Fingerspitzengefühl in der Planung steckt.

