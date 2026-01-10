Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mehr Platz für die Familie

sixxStaffel 3Folge 1vom 10.01.2026
45 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6

Jinna und Brian haben drei Kinder, und ihr Haus platzt aus allen Nähten. Innenarchitektin Jennifer soll mehr Platz schaffen, ohne Wände einzureißen. Mit einem Budget von über 100.000 Dollar und sieben Wochen Zeit plant sie die Renovierung. Jennifer nimmt die Küche, das Esszimmer und das Badezimmer in Angriff, um den Bedürfnissen der wachsenden Familie gerecht zu werden.

