No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 2: Abschied von den 90ern
44 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 6
Kimis und Randys Kinder sind ausgezogen, weshalb das Paar einen Umbau in Angriff nimmt. Jenn hilft den beiden und plant mit einem Budget von circa 120.000 Dollar und einem Zeitrahmen von acht Wochen, das Haus der Rudeens umzugestalten, ohne dabei Wände einzureißen. Die größten Herausforderungen sind die Popcorn-Decken, die Böden und die Küche im Stil der 90er Jahre. Jenn nimmt Randy seinen geliebten Schreibtisch weg und verwandelt die Nische im Wohnzimmer in ein Weinregal.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen