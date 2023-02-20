No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 20.02.2023: Alte Liebe, neues Glück
44 Min.Folge vom 20.02.2023
Ein Paar hat geheiratet, sich scheiden lassen – und sich nach drei Jahren doch wieder füreinander entschieden. Jetzt haben sie für ihre Familie ein Haus gekauft – und Jennifer Todryk soll es zu ihrem Zuhause machen. Dafür hat sie sechs Wochen Zeit und 90.000 Dollar Budget. Sie kümmert sich um das Design der alten Küche, des kleinen Vorraums, des Wohnzimmers und des Badezimmers. Außerdem braucht eine Familie Jenns Rat, wie sie ihr Homeoffice und Schlafzimmer in eine Oase in ihrem hektischen Leben mit sechs Kindern verwandeln können.
