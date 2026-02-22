No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 22.02.2026: Hilfe Asbest
45 Min.Folge vom 22.02.2026
Ein Paar ist mit dem Grundriss seines Hauses aus den 1960er-Jahren völlig unzufrieden und denkt bereits ans Ausziehen. Jenn erkennt jedoch Potenzial und entwickelt ein neues Konzept, das Funktionalität und Charakter verbindet. Trotz unerwarteter Hürden entsteht ein Zuhause, das Altes bewahrt und neu interpretiert.
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Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.