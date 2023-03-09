Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 09.03.2023: Tanz in der Nachtschicht
45 Min.Folge vom 09.03.2023Ab 12
Das Team in der Notaufnahme des Johanniter Waldkrankenhauses in Bonn versorgt im Schnitt 80 Patienten und Patientinnen innerhalb von 24 Stunden. In dieser Samstagnachtschicht erwartet das Personal rund 30 medizinische Notfälle. Und die Behandlung einer älteren Dame, die sich regelmäßig übergeben muss, bringt auch sprachliche Herausforderungen mit sich. Denn die Frau spricht nur persisch. Im Bonifatius-Hospital in Lingen wird unterdessen eine Patientin eingeliefert, die beim Tanzen schwer gestürzt ist. Dabei hat sich die Frau am Oberschenkel verletzt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.