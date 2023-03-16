Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 16.03.2023: Herzschmerz
44 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
Das Universitätsklinikum Rostock ist mit 49 spezialisierten Einrichtungen, 80 Professoren und mehr als 5000 Mitarbeitern das größte Krankenhaus Mecklenburg-Vorpommerns. Dort wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Patient mit einer Lungenerkrankung eingeliefert. COPD kann in Verbindung mit Bluthochdruck zu einem Herzinfarkt oder einem Herz-Kreislauf-Stillstand führen. Ein junger Mann benötigt nach einem Handgemenge ebenfalls medizinische Hilfe. Und in der Notaufnahme des St. Josephs-Krankenhauses in Heidelberg behandelt das Personal eine ältere Dame.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.