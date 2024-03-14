Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 14.03.2024: Kein Platz
44 Min.Folge vom 14.03.2024Ab 12
Ein interdisziplinäres Team kämpft in Neustadt an der Weinstraße um das Leben einer Patientin mit akuter Atemnot. Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift ist für solche Fälle nicht optimal ausgerüstet. Während die Mediziner:innen versuchen, die Frau zu stabilisieren, beginnt zeitgleich die Suche nach einem Intensivbett in einem anderen Krankenhaus. Und in Saarbrücken hat sich eine ältere Dame bei einem Sturz am Kopf verletzt. Bevor die Platzwunde versorgt wird, wollen die Ärzt:innen mithilfe einer Computertomografie eine mögliche Hirnblutung ausschließen.
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Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.