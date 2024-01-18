Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 18.01.2024: Zu viel Promille
45 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Drei Stiche und keine Träne: Ein kleines Mädchen hat sich beim Spielen eine Verletzung am Kopf zugezogen. Bei der Wundversorgung im Städtischen Klinikum in Magdeburg zeigt sich die Dreijährige sehr tapfer. Im Schockraum untersuchen Mediziner unterdessen einen bewusstlosen Mann, der unter Alkoholeinfluss steht. Der Rettungsdienst stuft den Zustand des Patienten als lebensbedrohlich ein, deshalb ordnet der Chefarzt eine Computertomografie an. Und in Landshut-Achdorf behandelt das Krankenhauspersonal einen Mann, der von einer Hornisse gestochen wurde.
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Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.